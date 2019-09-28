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    Крал: «Москва понравилась. Впечатляет своими масштабами»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями от Москвы. Футболиста купили летом у пражской «Славии».

    — Судя по фото в инстаграме, Москва вам понравилась.

    — Конечно! Москва впечатляет своими масштабами: большие здания, широченные дороги! Хотя свободного времени пока мало, и я нигде толком не был. Переезжал в квартиру из гостиницы, оформлял документы и так далее. Это не считая того, что каждый день я работаю на базе в Тарасовке с десяти утра и почти до вечера, потому что люблю заниматься дополнительно. Но обязательно попрошу ребят показать мне интересные места в центре города.

    • Крал успел провести в РПЛ два матча (без результативных действий).
    • «Спартак» в таблице идет девятым.
    • В воскресенье, 29 сентября, москвичи сыграют с «Оренбургом».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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