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    Трабукки – Гаттузо: «С возвращением в Россию, Мистер! Надеюсь, вы останетесь»

    В Россию прилетел бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. Его поприветствовал футбольный агент Марко Трабукки, который, по сведениям СМИ, является организатором визита итальянца в Москву.

    «С возвращением в Россию, Мистер! Надеюсь, вы останетесь на некоторое время», – написал Трабукки.

    • Есть информация, что Гаттузо прилетел в Россию, чтобы возглавить местный клуб.
    • Гаттузо был игроком «Милана» с 1999 по 2012 год.
    • Итальянец – чемпион мира 2006 года.

    Источник: твиттер Марко Трабукки

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      -DangerFoX- 5 минут назад

      Этого Трабуку нужно на осле из страны выслать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Jakson Soccer 23 минуты назад

      Конечно останется, в Тамбове)

      0
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