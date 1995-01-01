Трабукки – Гаттузо: «С возвращением в Россию, Мистер! Надеюсь, вы останетесь»

В Россию прилетел бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. Его поприветствовал футбольный агент Марко Трабукки, который, по сведениям СМИ, является организатором визита итальянца в Москву.

«С возвращением в Россию, Мистер! Надеюсь, вы останетесь на некоторое время», – написал Трабукки.