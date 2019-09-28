Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чешский чемпионат с российским. Игрока купили летом у пражской «Славии».

— Российский чемпионат сильно отличается от чешского?

— Не сказал бы, что сильно. Задачи ставятся те же. Но кое-что стало для меня открытием. В России больше сильных команд, игроки в целом лучше управляются с мячом, многие навыки развиты лучше. Поэтому здесь ты каждую неделю проводишь тяжелый матч. Я верю, что российская лига и «Спартак» сделают меня сильнее!

— Уже ощущаете прогресс?

— С каждой тренировкой чувствую себя лучше. Привыкаю к новой команде сам, а партнеры привыкают ко мне. Кроме того, я привык каждый день заниматься индивидуально и рад, что на базе «Спартака» для этого созданы отличные условия.