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    Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чешский чемпионат с российским. Игрока купили летом у пражской «Славии».

    — Российский чемпионат сильно отличается от чешского?

    — Не сказал бы, что сильно. Задачи ставятся те же. Но кое-что стало для меня открытием. В России больше сильных команд, игроки в целом лучше управляются с мячом, многие навыки развиты лучше. Поэтому здесь ты каждую неделю проводишь тяжелый матч. Я верю, что российская лига и «Спартак» сделают меня сильнее!

    — Уже ощущаете прогресс?

    — С каждой тренировкой чувствую себя лучше. Привыкаю к новой команде сам, а партнеры привыкают ко мне. Кроме того, я привык каждый день заниматься индивидуально и рад, что на базе «Спартака» для этого созданы отличные условия.

    • Крал успел провести в РПЛ два матча (без результативных действий).
    • «Спартак» в таблице идет девятым.
    • В воскресенье, 29 сентября, москвичи сыграют с «Оренбургом».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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