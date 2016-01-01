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    «Эвертон» интересуется Гетце

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в Англии.

    На футболиста претендует «Эвертон», который может подписать его следующим летом бесплатно.

    У немца по окончании текущего сезона истекает контракт и он станет свободным агентом.

    Ожидается, что «Боруссия» не будет предлагать атакующему хавбеку продлить соглашение.

    • В этом сезоне Гетце провел три матча.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера» и «Арсенала».

    Источник: Goal.com

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