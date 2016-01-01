«Эвертон» интересуется Гетце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в Англии.
На футболиста претендует «Эвертон», который может подписать его следующим летом бесплатно.
У немца по окончании текущего сезона истекает контракт и он станет свободным агентом.
Ожидается, что «Боруссия» не будет предлагать атакующему хавбеку продлить соглашение.
- В этом сезоне Гетце провел три матча.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера» и «Арсенала».