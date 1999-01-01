Виллаш-Боаш: «Мой друг Кокорин только что вышел из тюрьмы. «Марсель» был бы идеальным вариантом для него, но ему вряд ли можно уезжать из России»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выразил желание заполучить форварда Александра Кокорина. Игрок на прошлой неделе вышел из тюрьмы и не сможет выступать в РПЛ до весны.
«Мой друг Александр Кокорин только что вышел из тюрьмы. «Марсель» был бы идеальным вариантом для него, но ему вряд ли можно уезжать из России», – цитирует португальца BFMTV.
- Ранее Сергей Семак говорил, что у Кокорина есть предложения из-за рубежа.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
- Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.