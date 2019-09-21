Семак: «У Кокорина есть предложения из-за рубежа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ РФС регистрировать на осеннюю часть чемпионата России форварда Александра Кокорина. Заинтересованные стороны рассматривали вариант с отправкой игрока за рубеж.

— РФС отказал в регистрации Кокорина. Будет ли он тренироваться вместе с командой?

— Играть он не будет, вы знаете. Мы не знали о том, что возможен отказ, узнали буквально вчера. Реакция с моей стороны была достаточно негативная, оно и понятно, читаемо абсолютно — для меня, как тренера, каждый футболист уровня Кокорина — большой плюс.

Предложения у него есть из-за рубежа, но выезжать из страны, как сказали юристы, он может только по специальному разрешению, а работать в другой стране он не может. Был вариант, чтобы он получал игровую практику в другой стране до зимы, но по этим причинам он не может этого делать. Будет тренироваться, играть в товарищеских матчах. Будем что-то придумывать, чтобы дать ему заниматься прямыми обязанностями.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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