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    Семак: «У Кокорина есть предложения из-за рубежа»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ РФС регистрировать на осеннюю часть чемпионата России форварда Александра Кокорина. Заинтересованные стороны рассматривали вариант с отправкой игрока за рубеж.

    — РФС отказал в регистрации Кокорина. Будет ли он тренироваться вместе с командой?

    — Играть он не будет, вы знаете. Мы не знали о том, что возможен отказ, узнали буквально вчера. Реакция с моей стороны была достаточно негативная, оно и понятно, читаемо абсолютно — для меня, как тренера, каждый футболист уровня Кокорина — большой плюс.

    Предложения у него есть из-за рубежа, но выезжать из страны, как сказали юристы, он может только по специальному разрешению, а работать в другой стране он не может. Был вариант, чтобы он получал игровую практику в другой стране до зимы, но по этим причинам он не может этого делать. Будет тренироваться, играть в товарищеских матчах. Будем что-то придумывать, чтобы дать ему заниматься прямыми обязанностями.

    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения

    Разбираемся, за кого будут играть Кокорин и Мамаев

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 01:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +915

      neim 39 минут назад

      Семак, с каждым днем, твои умозаключения становятся все глупее и глупее. Не лучше ли просто заниматься своим делом ? Тебя ведь тренером поставили не языком чесать.
      А этих балбесов и здесь не плохо кормят, зачем им "зарубеж" ?

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