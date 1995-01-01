The Sun: потенциальный покупатель «Ньюкасла» Кеньон хочет пригласить в клуб Моуринью

Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Питер Кеньон предпринимает попытки стать владельцем «Ньюкасла». Нынешний собственник Майкл Эшли уже несколько лет пробует продать актив.

Кеньон, как пишет The Sun, хотел бы видеть главным тренером «Ньюкасла» Жозе Моуринью. Португалец сейчас без работы и готов к переговорам с английским клубом.