Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Примера. «Вильярреал» разгромил «Бетис» и выбил «Барселону» из зоны еврокубков

    В седьмом туре чемпионата Испании «Вильярреал» встретился с «Бетисом». Хозяева крупно победили, дублем отметился форвард Карл Экамби.

    Благодаря победе команда из пригорода Валенсии поднялась на пятое место в таблице, выбив из зоны еврокубков «Барселону». Каталонцы опустились на седьмое место. Команда Эрнесто Вальверде завтра, 28 сентября, сыграет с «Хетафе».

    Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Вильярреал – Бетис – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Экамби, 39; 1:1 – Эмерсон, 48; 2:1 – Касорла, 68 (с пенальти); 3:1 – Экамби, 76; 4:1 – Морено, 90+2; 5:1 – Чуквуэзе, 90+4.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2019 23:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +540

      Сенситив 28 минут назад

      ...выбив из зоны еврокубков «Барселону»...
      опа! журнашлюшки уже живут маем 2020, как-то так...))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106830
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73796
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru