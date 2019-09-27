Примера. «Вильярреал» разгромил «Бетис» и выбил «Барселону» из зоны еврокубков

В седьмом туре чемпионата Испании «Вильярреал» встретился с «Бетисом». Хозяева крупно победили, дублем отметился форвард Карл Экамби.

Благодаря победе команда из пригорода Валенсии поднялась на пятое место в таблице, выбив из зоны еврокубков «Барселону». Каталонцы опустились на седьмое место. Команда Эрнесто Вальверде завтра, 28 сентября, сыграет с «Хетафе».

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Вильярреал – Бетис – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Экамби, 39; 1:1 – Эмерсон, 48; 2:1 – Касорла, 68 (с пенальти); 3:1 – Экамби, 76; 4:1 – Морено, 90+2; 5:1 – Чуквуэзе, 90+4.

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