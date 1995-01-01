ФИФА – о премии The Best: «Сомнений в достоверности результатов быть не может»

На текущей неделе нападающему «Барселоны» Лионелю Месси была вручена премия ФИФА The Best. Организацию обвинили в фальсификации результатов голосования. Она, в свою очередь, заверила, что выборы лучшего футболиста прошли честно.
«ФИФА и независимый наблюдатель могут подтвердить, что все верно и вовремя оформленные голоса были учтены. Сомнений в достоверности результатов быть не может», – убеждены в ФИФА, чье заявление приводится на официальном сайте.
- Ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что ФИФА сфальсифицировала его голос за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года.
- В итоговом голосовании занявший вторую строчку Вирджил ван Дейк отстал от Месси на 8 очков.
- Предыдущий президент ФИФА Зепп Блаттер был смещен с поста в связи с обвинением в коррупции.