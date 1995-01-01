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    ФИФА – о премии The Best: «Сомнений в достоверности результатов быть не может»

    На текущей неделе нападающему «Барселоны» Лионелю Месси была вручена премия ФИФА The Best. Организацию обвинили в фальсификации результатов голосования. Она, в свою очередь, заверила, что выборы лучшего футболиста прошли честно.

    «ФИФА и независимый наблюдатель могут подтвердить, что все верно и вовремя оформленные голоса были учтены. Сомнений в достоверности результатов быть не может», – убеждены в ФИФА, чье заявление приводится на официальном сайте.

    Источник: ФИФА

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