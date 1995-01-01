Крал: «Спартак» – исторически самый успешный клуб в России, наша задача – продолжать эти традиции»

Что бы продолжать традиции клуба,нужно не болтать об этом, а играть от первой до последней минуты.И играть так,как будто от твоей игры зависят жизни и судьбы твоих болельщиков,ради которых в общем-то и существует эта игра.А при хорошей игре настоящий болельщик и неудачную игру простит.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поговорил о месте клуба в истории российского футбола. Чеха купили летом у пражской «Славии».
«Спартак» — исторически самый успешный клуб России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь», – сказал игрок.
- Крал успел провести в РПЛ два матча (без результативных действий).
- «Спартак» в таблице идет девятым.
- В воскресенье, 29 сентября, москвичи сыграют с «Оренбургом».