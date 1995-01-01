Крал: «Спартак» – исторически самый успешный клуб в России, наша задача – продолжать эти традиции»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поговорил о месте клуба в истории российского футбола. Чеха купили летом у пражской «Славии».

«Спартак» — исторически самый успешный клуб России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь», – сказал игрок.