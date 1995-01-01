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    Крал: «Спартак» – исторически самый успешный клуб в России, наша задача – продолжать эти традиции»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поговорил о месте клуба в истории российского футбола. Чеха купили летом у пражской «Славии».

    «Спартак» — исторически самый успешный клуб России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь», – сказал игрок.

    • Крал успел провести в РПЛ два матча (без результативных действий).
    • «Спартак» в таблице идет девятым.
    • В воскресенье, 29 сентября, москвичи сыграют с «Оренбургом».

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +234

      playsh 43 минуты назад

      Что бы продолжать традиции клуба,нужно не болтать об этом, а играть от первой до последней минуты.И играть так,как будто от твоей игры зависят жизни и судьбы твоих болельщиков,ради которых в общем-то и существует эта игра.А при хорошей игре настоящий болельщик и неудачную игру простит.

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