Каррера: «Пробовал учить русский язык, но это было непросто»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих попытках выучить русский язык.

«У меня был переводчик. Он использовал мою интонацию. Когда я злился, он в точности передавал это. У меня не было проблем с этим.

Конечно, когда мне нужно было говорить на русском, он был всегда нужен. В других ситуациях я мог использовать английский. Я пробовал учить русский язык, но это было непросто. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском», – сказал Каррера.

Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева .

. Клуб отправил его в отставку в октябре 2018 года.

При Каррере столичная команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.

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