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    Каррера: «Пробовал учить русский язык, но это было непросто»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих попытках выучить русский язык.

    «У меня был переводчик. Он использовал мою интонацию. Когда я злился, он в точности передавал это. У меня не было проблем с этим.

    Конечно, когда мне нужно было говорить на русском, он был всегда нужен. В других ситуациях я мог использовать английский. Я пробовал учить русский язык, но это было непросто. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева.
    • Клуб отправил его в отставку в октябре 2018 года.
    • При Каррере столичная команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.

    Каррера: «Я хотел бы работать с серьезным проектом в Италии»

    Каррера – о работе в «Спартаке»: Отличный опыт. Мне повезло оказаться в большом клубе»

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34091

      MaxRnD 2 минуты назад

      Если бы начал с матерного, то процесс пошёл бы быстрее...

      0
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      Рейтинг: +1434

      general.lizyukov 41 минуту назад

      Не ссы, даже великий Бисмарк не сразу сумел освоить речь Пушкина и Гоголя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4237

      серега кашин 52 минуты назад

      как никак великий и могучий

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