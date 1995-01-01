Каррера – о работе в «Спартаке»: Отличный опыт. Мне повезло оказаться в большом клубе»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о периоде своей работы в московском клубе.

«Это был отличный опыт. Я начал работать тренером первой команды вместо того, чтобы работать ассистентом. Мне повезло оказаться в таком большом клубе, как «Спартак», который поверил в меня. И это при том, что я никогда не был главным тренером. Я выиграл первый чемпионский титул для «Спартака» за 16 лет, впервые выиграл Суперкубок. Выражаю благодарность президенту», – сказал Каррера.

Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева .

. Клуб отправил его в отставку в октябре 2018 года.

При Каррере столичная команда прервала 14-летний период без трофеев.

Каррера: «Я хотел бы работать с серьезным проектом в Италии»