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    Каррера – о работе в «Спартаке»: Отличный опыт. Мне повезло оказаться в большом клубе»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о периоде своей работы в московском клубе.

    «Это был отличный опыт. Я начал работать тренером первой команды вместо того, чтобы работать ассистентом. Мне повезло оказаться в таком большом клубе, как «Спартак», который поверил в меня. И это при том, что я никогда не был главным тренером. Я выиграл первый чемпионский титул для «Спартака» за 16 лет, впервые выиграл Суперкубок. Выражаю благодарность президенту», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева.
    • Клуб отправил его в отставку в октябре 2018 года.
    • При Каррере столичная команда прервала 14-летний период без трофеев.

    Каррера: «Я хотел бы работать с серьезным проектом в Италии»

    Источник: Tuttomercatoweb

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