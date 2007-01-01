Каррера: «Я хотел бы работать с серьезным проектом в Италии»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности поработать в одном из итальянских клубов.

«Хочу ли я поработать в Италии? Готов рассмотреть любые варианты. Конечно, работа в Италии была бы отличным вариантом, это естественно. Но все всегда зависит от проекта. Нужно оценить предложение, какой потенциал. Я хотел бы работать с серьезным проектом. Да, я работал в «Ювентусе», но там все решал Антонио Конте. В Москве же я руководил командой самостоятельно», – сказал Каррера.