Каррера: «Я хотел бы работать с серьезным проектом в Италии»

ага, в москве он руководил...
багаж аленичева, тактика пилипчука и советы глушакова!
готов их всех взять в свой тренерский штаб?))))
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности поработать в одном из итальянских клубов.
«Хочу ли я поработать в Италии? Готов рассмотреть любые варианты. Конечно, работа в Италии была бы отличным вариантом, это естественно. Но все всегда зависит от проекта. Нужно оценить предложение, какой потенциал. Я хотел бы работать с серьезным проектом. Да, я работал в «Ювентусе», но там все решал Антонио Конте. В Москве же я руководил командой самостоятельно», – сказал Каррера.
- Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева.
- Клуб отправил его в отставку в октябре 2018 года.
- При Каррере столичная команда прервала 14-летний период без трофеев.