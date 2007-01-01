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    Каррера: «Я хотел бы работать с серьезным проектом в Италии»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности поработать в одном из итальянских клубов.

    «Хочу ли я поработать в Италии? Готов рассмотреть любые варианты. Конечно, работа в Италии была бы отличным вариантом, это естественно. Но все всегда зависит от проекта. Нужно оценить предложение, какой потенциал. Я хотел бы работать с серьезным проектом. Да, я работал в «Ювентусе», но там все решал Антонио Конте. В Москве же я руководил командой самостоятельно», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева.
    • Клуб отправил его в отставку в октябре 2018 года.
    • При Каррере столичная команда прервала 14-летний период без трофеев.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1421

      Борат 1 час назад

      ага, в москве он руководил...
      багаж аленичева, тактика пилипчука и советы глушакова!
      готов их всех взять в свой тренерский штаб?))))

      -1
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      Рейтинг: +8631

      DeStar 1 час назад

      ну в брешию какую норм

      0
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