Родриго пропустит матч с «Атлетико». Он будет играть за «Кастилью»

ну.. азар же вернется, следовательно налево на замену будет вини, родриго нет места. Это еще асенсио в лазарете, так бы вини был 3-им, а родриго вообще 4-ым.
Вингер «Реала» Родриго не попадет в заявку команды на матч 7-го тура Примеры против «Атлетико».
Сообщается, что в день дерби бразилец будет играть за «Кастилью» в поединке третьего дивизиона с «Райо Махадаондой».
После травм восстанавливаются Ферлан Менди и Марко Асенсио, а Марсело, Лука Модрич и Иско тренируются с командой, но их участие в ближайшей игре под вопросом.
- Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Родриго дебютировал за мадридскую команду в минувшую среду и через минуту после выхода на замену забил гол в ворота «Осасуны».