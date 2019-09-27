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    Родриго пропустит матч с «Атлетико». Он будет играть за «Кастилью»

    Вингер «Реала» Родриго не попадет в заявку команды на матч 7-го тура Примеры против «Атлетико».

    Сообщается, что в день дерби бразилец будет играть за «Кастилью» в поединке третьего дивизиона с «Райо Махадаондой».

    После травм восстанавливаются Ферлан Менди и Марко Асенсио, а Марсело, Лука Модрич и Иско тренируются с командой, но их участие в ближайшей игре под вопросом.

    • Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Родриго дебютировал за мадридскую команду в минувшую среду и через минуту после выхода на замену забил гол в ворота «Осасуны».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8631

      DeStar 20 минут назад

      ну.. азар же вернется, следовательно налево на замену будет вини, родриго нет места. Это еще асенсио в лазарете, так бы вини был 3-им, а родриго вообще 4-ым.

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