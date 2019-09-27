Родриго пропустит матч с «Атлетико». Он будет играть за «Кастилью»

Вингер «Реала» Родриго не попадет в заявку команды на матч 7-го тура Примеры против «Атлетико».

Сообщается, что в день дерби бразилец будет играть за «Кастилью» в поединке третьего дивизиона с «Райо Махадаондой».

После травм восстанавливаются Ферлан Менди и Марко Асенсио, а Марсело, Лука Модрич и Иско тренируются с командой, но их участие в ближайшей игре под вопросом.