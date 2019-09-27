Ибрагимович запустил #matrixchallenge

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выложил видео, в котором с помощью футбольного мяча имитирует героя Нео из фильма «Матрица».

Суть matrixchallenge в том, чтобы набросить мяч на грудь и продержать его некоторое время, уворачиваясь от пуль, как это делал главный герой в фильме «Матрица».

Златан передал первый ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.