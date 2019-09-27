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    Ибрагимович запустил #matrixchallenge

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выложил видео, в котором с помощью футбольного мяча имитирует героя Нео из фильма «Матрица».

    Суть matrixchallenge в том, чтобы набросить мяч на грудь и продержать его некоторое время, уворачиваясь от пуль, как это делал главный герой в фильме «Матрица».

    Златан передал первый ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

    text

    Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic)

    Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3388

      dinar7777dinar 8 минут назад

      Необрагимович. Ну ка дзюбинатор сможешь так мячик поднять бревно ?

      0
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      Рейтинг: +46

      david17 2 часа назад

      Ибра красавчик, еще бы не выпендривался так как он любит, хотя в этом и весь Ибра!))

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