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    Примера. «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес», «Сельта» на 95-й минуте ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»

    Завершились еще два матча 6-го тура испанской Примеры.

    «Сельта» спасла ничью в домашней игре с «Эспаньолом». Каталонцы на 48-й минуте вышли вперед усилиями Адрии Педросы, но хозяева поля в компенсированное время сравняли счет – отличился Санти Мина.

    В другом поединке «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» со счетом 3:0. Голы забили Микель Оярсабаль (дважды) и Виллиан Жозе.

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

    Сельта – Эспаньол – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Педроса, 48; 1:1 – Мина, 90+5.

    Реал Сосьедад – Алавес – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 19; 2:0 – Жозе, 32; 3:0 – Оярсабаль (с пенальти), 41.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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