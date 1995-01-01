Примера. «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес», «Сельта» на 95-й минуте ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»

Завершились еще два матча 6-го тура испанской Примеры.

«Сельта» спасла ничью в домашней игре с «Эспаньолом». Каталонцы на 48-й минуте вышли вперед усилиями Адрии Педросы, но хозяева поля в компенсированное время сравняли счет – отличился Санти Мина.

В другом поединке «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» со счетом 3:0. Голы забили Микель Оярсабаль (дважды) и Виллиан Жозе.

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Сельта – Эспаньол – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Педроса, 48; 1:1 – Мина, 90+5.

Реал Сосьедад – Алавес – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 19; 2:0 – Жозе, 32; 3:0 – Оярсабаль (с пенальти), 41.

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