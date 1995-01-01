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    УЕФА – об инциденте на матче КАМАЗ – «Спартак»: «Это дело РФС»

    В УЕФА прокомментировали действия стюардов на матче 1/16 финала Кубка России КАМАЗ«Спартак» (1:2), закрывших гостевой сектор на ключ.

    «Это дело Российского футбольного союза», – заявили в УЕФА в ответ на вопрос о том, будет ли организация реагировать на случившееся.

    По правилам безопасности, разработанным УЕФА, все выходы и ворота на стадионе, ведущие со зрительских трибун в игровую зону, остаются открытыми, пока зрители на стадионе. В документах указано, что «ни один из этих выходов ни при каких обстоятельствах не может быть заперт ключом».

    Ранее в РФС заявили, что случай с запиранием фанатов «Спартака» будет рассмотрен на КДК.

    • Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на секторе с фанатами красно-белых.
    • Представители «Спартака» прокомментировали ситуацию, отметив, что боковые выходы с сектора оставались открытыми на протяжении всего матча с КАМАЗом.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +11735

      bset 2 минуты назад

      Такие все радостные, веселые. А случись вдруг пожар на стадионе или теракт, этот баклан первым бы с ключами убежал, а люди остались бы внутри погибать. С таким не шутят, не зависимо от того, за кого они болеют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3306

      paracetamol 29 минут назад

      Если спам вылетит в ФНЛ, эта поросня всю Россию загадит.

      0
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      Рейтинг: +1515

      giluxa1963 38 минут назад

      НУ И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ их надо на каждом матче закрывать и кресла все убрать что бы не сломали

      1
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      Рейтинг: +1472

      Фанат Рубина 1 час назад

      хрюшек закрыли в загоне! что тут обсуждать.. они сельскохозяйством не занимались? ну да куда им!

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