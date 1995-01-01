УЕФА – об инциденте на матче КАМАЗ – «Спартак»: «Это дело РФС»

Такие все радостные, веселые. А случись вдруг пожар на стадионе или теракт, этот баклан первым бы с ключами убежал, а люди остались бы внутри погибать. С таким не шутят, не зависимо от того, за кого они болеют.
В УЕФА прокомментировали действия стюардов на матче 1/16 финала Кубка России КАМАЗ – «Спартак» (1:2), закрывших гостевой сектор на ключ.
«Это дело Российского футбольного союза», – заявили в УЕФА в ответ на вопрос о том, будет ли организация реагировать на случившееся.
По правилам безопасности, разработанным УЕФА, все выходы и ворота на стадионе, ведущие со зрительских трибун в игровую зону, остаются открытыми, пока зрители на стадионе. В документах указано, что «ни один из этих выходов ни при каких обстоятельствах не может быть заперт ключом».
Ранее в РФС заявили, что случай с запиранием фанатов «Спартака» будет рассмотрен на КДК.
- Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на секторе с фанатами красно-белых.
- Представители «Спартака» прокомментировали ситуацию, отметив, что боковые выходы с сектора оставались открытыми на протяжении всего матча с КАМАЗом.