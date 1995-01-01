УЕФА – об инциденте на матче КАМАЗ – «Спартак»: «Это дело РФС»

В УЕФА прокомментировали действия стюардов на матче 1/16 финала Кубка России КАМАЗ – «Спартак» (1:2), закрывших гостевой сектор на ключ.

«Это дело Российского футбольного союза», – заявили в УЕФА в ответ на вопрос о том, будет ли организация реагировать на случившееся.

По правилам безопасности, разработанным УЕФА, все выходы и ворота на стадионе, ведущие со зрительских трибун в игровую зону, остаются открытыми, пока зрители на стадионе. В документах указано, что «ни один из этих выходов ни при каких обстоятельствах не может быть заперт ключом».

Ранее в РФС заявили, что случай с запиранием фанатов «Спартака» будет рассмотрен на КДК.