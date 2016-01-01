Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    РФС – о запирании сектора фанатов «Спартака»: «Такие меры недопустимы. Случай будет рассмотрен на КДК»

    Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников высказался по поводу организации матча 1/16 финала Кубка России КАМАЗ«Спартак» (1:2).

    «Матч 1/16 финала Кубка России между ФК КАМАЗ и ФК «Спартак», состоявшийся 25 сентября в Набережных Челнах, изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча — ФК КАМАЗ — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован.

    Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым, нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК «Спартак», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.

    Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что ФК КАМАЗ и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано», – сказал Мельников.

    • Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на фан-секторе с фанатами красно-белых.
    • «Спартак» прокомментировал ситуацию, отметив, что выходы с сектора оставались открытыми на протяжении всего матча с КАМАЗом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7418

      alex1951 29 минут назад

      Дело в том,что на кону - стоял Кононов...такой вот каламбур.
      Понятно ,что группа товарищей готовилась ,,отпраздновать,, это событие....
      Однако Кононов ,,испортил праздник,, - победив местных мастеров кожанага мяча.
      А значит теперь встал вопрос о компесации ,за незаконное лишение свободы...
      Татаро-монгольское иго должно быть наказано. Бандитизм Натурале)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2199

      InterMilLano1908 33 минуты назад

      МВД говорит все оки доки...ипанутая страна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3306

      paracetamol 35 минут назад

      Футбол для болельщиков, а не для свиней», – сказал Мельников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2654

      mopecekca 38 минут назад

      да хрен с этими замками......кононова надо убирать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6993

      ufos73 1 час назад

      Похоже следующего из Спартака уволят "безопасника", один хрен де**л...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106829
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru