РФС – о запирании сектора фанатов «Спартака»: «Такие меры недопустимы. Случай будет рассмотрен на КДК»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников высказался по поводу организации матча 1/16 финала Кубка России КАМАЗ — «Спартак» (1:2).

«Матч 1/16 финала Кубка России между ФК КАМАЗ и ФК «Спартак», состоявшийся 25 сентября в Набережных Челнах, изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча — ФК КАМАЗ — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован.

Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым, нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК «Спартак», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.

Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что ФК КАМАЗ и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано», – сказал Мельников.