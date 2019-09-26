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    Медведев: «Когда это необходимо, Кокорин занимается вместе с «Зенитом-2»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал присутствие форварда Александра Кокорина на тренировке «Зенита-2».

    «Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2».

    Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с «Зенитом-2», – сказал Медведев.

    Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в инстаграме совместное фото с Кокориным, который 17 сентября освободился из колонии по УДО.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3306

      paracetamol 37 минут назад

      Пусть тренируется, бегать совсем отвык на нарах.

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