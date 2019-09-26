Медведев: «Когда это необходимо, Кокорин занимается вместе с «Зенитом-2»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал присутствие форварда Александра Кокорина на тренировке «Зенита-2».

«Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2».

Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с «Зенитом-2», – сказал Медведев.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в инстаграме совместное фото с Кокориным, который 17 сентября освободился из колонии по УДО.