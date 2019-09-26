Сутормин: «Семья больше переживала из-за шуток «Рубина» в мой адрес, чем я»

ой ой полено разговорилось, тебя как подстилку . как тряпку использовали твои же агенты, зенит, оренбург и газпром...и потом только Рубин..
иди еще миллера в засос поцелуй..
может 50.000 за это даст...
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал голы, которые он забил в ворота «Рубина» в 10-м туре РПЛ.
«Стоит отметить партнеров: в первом моменте Мага отдал хорошую передачу, во втором — Тема хорошо навесил, я принял и остался один на один с вратарем. Оставалось только в него не попасть (смеется). Большое спасибо им за такие передачи.
Напрягали ли шутки «Рубина» в мой адрес? Нет, в целом постарался абстрагироваться. Шутки шутками, а главное то, что происходит на поле, где надо показывать свои качества. Где-то получалось лучше, где-то – хуже. Не знаю, судьба или нет, что вышел в игре с «Рубином» и забил им первые мячи. Больше семья переживала из-за этих шуток. Они особенно порадовались голам. Видите, в жизни так бывает – все возвращается», – сказал Сутормин.
- «Зенит» победил «Рубин» со счетом 5:0, полузащитник сделал дубль.
- 29 июня «Рубин» объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга». Через неделю хавбек перешел в «Зенит».