Сутормин: «Семья больше переживала из-за шуток «Рубина» в мой адрес, чем я»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал голы, которые он забил в ворота «Рубина» в 10-м туре РПЛ.

«Стоит отметить партнеров: в первом моменте Мага отдал хорошую передачу, во втором — Тема хорошо навесил, я принял и остался один на один с вратарем. Оставалось только в него не попасть (смеется). Большое спасибо им за такие передачи.

Напрягали ли шутки «Рубина» в мой адрес? Нет, в целом постарался абстрагироваться. Шутки шутками, а главное то, что происходит на поле, где надо показывать свои качества. Где-то получалось лучше, где-то – хуже. Не знаю, судьба или нет, что вышел в игре с «Рубином» и забил им первые мячи. Больше семья переживала из-за этих шуток. Они особенно порадовались голам. Видите, в жизни так бывает – все возвращается», – сказал Сутормин.