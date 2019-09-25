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    Зидан – после победы над «Осасуной»: «Я очень доверяю своей команде, с каждым днем мы выглядим все лучше»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Осасуной» в матче 6-го тура Примеры.

    «Мы верим в то, что делаем. Команда не была так уж плоха до этого, но и прямо сейчас мы не идеальны. Постараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мы с мячом.

    Я очень доверяю своей команде, у нас 25 очень хороших игроков, и они показали это сегодня. С каждым днем мы выглядим все лучше. Да, мы лидеры, но это ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем», – сказал Зидан.

    • «Реал» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0 и стал единоличным лидером Примеры.
    • Мадридцы набрали 14 очков в шести турах.
    • Следующий соперник – «Атлетико».

    Источник: AS

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    Сегодня, 06:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2052

      BlackMurder 27 минут назад

      Это все потому что ты вратаришку лучшего в мире оставил на банке

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