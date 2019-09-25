Зидан – после победы над «Осасуной»: «Я очень доверяю своей команде, с каждым днем мы выглядим все лучше»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Осасуной» в матче 6-го тура Примеры.

«Мы верим в то, что делаем. Команда не была так уж плоха до этого, но и прямо сейчас мы не идеальны. Постараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мы с мячом.

Я очень доверяю своей команде, у нас 25 очень хороших игроков, и они показали это сегодня. С каждым днем мы выглядим все лучше. Да, мы лидеры, но это ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем», – сказал Зидан.