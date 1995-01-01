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    Семин – после вылета из Кубка России: «У «Локомотива» не было девяти игроков»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой». В основное и дополнительное время команды сыграли вничью, а в серии пенальти верх взял клуб из Калининграда.

    «Хорошая игра, болельщики сильно переживали, никто не хотел проигрывать, поэтому и было 120 минут.

    У нас много игроков не было. Девять, в том числе и поляки. Крыховяку дали восстановиться к следующей игре, сохранить ритм.

    Молодые не потерялись, думаю, хороший тест для них. Тест куда идти дальше, как расти. Первая лига – очень сложный турнир. Они играют только во второй лиге. Для нас хорошая информация, я думаю, и для них.

    Почему был недоволен и за что судья дал желтую перед овертаймом? Был недоволен тем, что игровое время заканчивалось, шел хороший момент, а он свистнул», – сказал Семин.

    Главное из Кубка. Дубли Понсе и Погребняка, внезапный вылет «Краснодара» и «Рубина»

    Источник: Sports.ru

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