Семин – после вылета из Кубка России: «У «Локомотива» не было девяти игроков»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой». В основное и дополнительное время команды сыграли вничью, а в серии пенальти верх взял клуб из Калининграда.

«Хорошая игра, болельщики сильно переживали, никто не хотел проигрывать, поэтому и было 120 минут.

У нас много игроков не было. Девять, в том числе и поляки. Крыховяку дали восстановиться к следующей игре, сохранить ритм.

Молодые не потерялись, думаю, хороший тест для них. Тест куда идти дальше, как расти. Первая лига – очень сложный турнир. Они играют только во второй лиге. Для нас хорошая информация, я думаю, и для них.

Почему был недоволен и за что судья дал желтую перед овертаймом? Был недоволен тем, что игровое время заканчивалось, шел хороший момент, а он свистнул», – сказал Семин.

Главное из Кубка. Дубли Понсе и Погребняка, внезапный вылет «Краснодара» и «Рубина»