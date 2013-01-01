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    «Краснодар» и «Рубин» вылетели из Кубка России

    Завершились два матча 1/16 финала Кубка России.

    «Краснодар» на выезде с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду» (0:1). «Химки» дома разгромили «Рубин» (3:0).

    Кубок России. 1/16 финала

    Нижний Новгород – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ставпец, 78.

    Химки – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корян, 9 (с пенальти); 2:0 – Кухарчук, 47; 3:0 – Гапон, 85.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии16
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      Рейтинг: +893

      ZENIT-59 17 минут назад

      Краснодар решил стать "чемпионом" по сенсациям Сначала Базель,затем армейцы,вот теперь ******* низшей лиги! После Порту 4 поражения подряд! Куда катятся быки!? И это представитель в ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: +1363

      Борат 28 минут назад

      Краснодар ещё долго будет бестрофейным колхозом))) в лигу чемпионов они хотели)))
      Базель и нижний Новгород спустили с небес на землю!!!

      0
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      Рейтинг: +107

      санек26 1 час назад

      блин что вы сре**сь вчера тотенхем вылетел от кого кто нибудь раньше слышал название этого клуба

      0
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      Рейтинг: +109

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Краснодар тревожит. Как же очки в копилку ?

      2
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      Рейтинг: +511

      tilvan > Ссппааррттаакк 1 час назад

      какие очки? в какую копилку?

      2
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      Рейтинг: +66

      Вальдемар IV > tilvan 56 минут назад

      как в анекдоте у меня жопа а не копилка, с матвеевыми хорошо хоть не пятерик загрузили

      0
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      Рейтинг: -14087

      Январь 59 1 час назад

      За ФК Краснодар становится стыдно. После поражения от Олимпиакоса, команда рассыпалась , как карточный домик. Теперь становится совсем не понятно, что случилось с командой за недельный перерыв на игры сборных.

      2
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      Рейтинг: +3723

      sochi-2013 > Январь 59 1 час назад

      Краснодар начал рассыпаться с уходом Кононова (даже раньше, что и предрешило его уход) и Тихонова, но Галицкий еще некоторое время заставлял выдерживать наработанный стиль. Сейчас, с уходом одних и травмами других игроков, того состава, игра рассыпалась. Кто сможет вернуть ту игру обратно непонятно. Лично я не вижу.

      1
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      Рейтинг: +66

      Вальдемар IV > sochi-2013 1 час назад

      надо отходить от их философии, тогда любой тренер подойдет, только конечно с опытом и лицензией

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      Рейтинг: +300

      Кузьмич на трибуне > Январь 59 32 минуты назад

      создаётся впечатление, что Краснодар был тем Краснодаром с Гранквистом и Перейрой. Гранквист был надёжен в обороне, Перейра был основным игроком центра. Он мог выдавать пасы Смолову, Ари, Шапи, Игнатьеву, Мамаеву. Сегодня Т.Вильена не способен заменить Перейру. Отсутствие Газинского , Мамаева, Классона -резко отрицательно сказалось на игре команды . Честно говоря пока на командном мостике был с Мусаевым и Фомин- пока и игра была . Как только вместо Фомина встал к штурвалу Матвеев, пошел какойто разброд. То ли Мусаев И.О., толи Матвеев Г.Т.

      0
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      Рейтинг: +1392

      compka 1 час назад

      кому Бердыев нужнее: Рубину или Динамо?

      0
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      Рейтинг: +293

      Я - легенда 1 час назад

      Позорятся клубы Премьер-Лиги! Проигрывают гораздо более скромным соперникам!

      Краснодар после Порту фактически планомерно покатился вниз.

      А Нижний Новгород и папу Чернышёва поздравляю с заслуженной победой!

      1
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      Рейтинг: +1384

      Антон bx14e > Я - легенда 1 час назад

      Черышева)

      1
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      Рейтинг: +8103

      KLIM777 1 час назад

      Вот вам и Сорокины и Коноваловы из Рубина. Молодые дарования. Обычные днари, которые никому не нужны.

      3
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      Рейтинг: +432

      Хведя 1 час назад

      Понятно, что опойки слили (они и вышли полусоставом), а "Рубин"? Им за Кубок был бы смысл повоевать при их-то печальных результатах в чемпионате.

      4
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      Рейтинг: +1615

      Д Альбертини > Хведя 1 час назад

      Ну как.. Полусоставом..)) 3 человека из старта по сути отсутствовал.. Ничего удивительного.. Решили пожертвовать кубком, как обычно и все силы бросить на чемпионат и ЛЕ..

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