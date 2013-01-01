«Краснодар» и «Рубин» вылетели из Кубка России

Краснодар решил стать "чемпионом" по сенсациям Сначала Базель,затем армейцы,вот теперь ******* низшей лиги! После Порту 4 поражения подряд! Куда катятся быки!? И это представитель в ЛЕ!
Завершились два матча 1/16 финала Кубка России.
«Краснодар» на выезде с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду» (0:1). «Химки» дома разгромили «Рубин» (3:0).
Кубок России. 1/16 финала
Нижний Новгород – Краснодар – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ставпец, 78.
Химки – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Корян, 9 (с пенальти); 2:0 – Кухарчук, 47; 3:0 – Гапон, 85.