Гончаренко: «Алания» использовала любое падение, свист трибун и давление на судью»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Алании».

«Понравилась атмосфера, этого и ожидали, очень эмоциональная игра. Понимали, что для «Алании» это матч года.

Нужно было дать игровую практику. До счета 2:1 было напряжение. «Алания» использовала очень много дальних передач. Любое падение, свист трибун и давление на судью», – сказал Гончаренко.