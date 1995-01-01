Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Гончаренко: «Алания» использовала любое падение, свист трибун и давление на судью»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Алании».

    «Понравилась атмосфера, этого и ожидали, очень эмоциональная игра. Понимали, что для «Алании» это матч года.

    Нужно было дать игровую практику. До счета 2:1 было напряжение. «Алания» использовала очень много дальних передач. Любое падение, свист трибун и давление на судью», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА победил «Аланию» со счетом 3:1. Дубль оформил Такума Нисимура.
    • В 1/8 финала Кубка России армейцы сыграют с «Уфой».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      AHTUNGBOL 35 секунд назад

      Ну кабинетного давления у них нету...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106827
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73789
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru