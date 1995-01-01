Гончаренко: «Алания» использовала любое падение, свист трибун и давление на судью»

Ну кабинетного давления у них нету...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Алании».
«Понравилась атмосфера, этого и ожидали, очень эмоциональная игра. Понимали, что для «Алании» это матч года.
Нужно было дать игровую практику. До счета 2:1 было напряжение. «Алания» использовала очень много дальних передач. Любое падение, свист трибун и давление на судью», – сказал Гончаренко.
- ЦСКА победил «Аланию» со счетом 3:1. Дубль оформил Такума Нисимура.
- В 1/8 финала Кубка России армейцы сыграют с «Уфой».