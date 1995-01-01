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    Хохлов: «В поражении виноват, прежде всего, я. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

    — Что бы вы отметили в первую очередь по итогам прошедшего матча?

    — В поражении виноват, прежде всего, я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой.

    — Какова причина поражения?

    — Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько.

    — Можно узнать о ваших дальнейших личных планах?

    — Какие дальнейшие планы?

    — Есть ли понимание, чем вы будете заниматься?

    — На данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет, – сказал Хохлов.

    • «Луч», выступающий в ФНЛ, обыграл «Динамо» в домашнем матче 1/16 Кубка России со счетом 1:0.
    • После матча фанаты «Динамо» потребовали разговора с Хохловым.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии15
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      Рейтинг: 0

      xavo71 10 минут назад

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      Рейтинг: +4124

      la verdad 12 минут назад

      О судействе... Эх любит русский народ полицаев, гвардию и судей :) И есть за что!

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      Рейтинг: +8098

      KLIM777 15 минут назад

      Что с судейством? Проплатили пенальти и забыл поставить?

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      Рейтинг: +5104

      Антибиотик > KLIM777 7 минут назад

      Ты с газпромом не путай, это по вашей части.

      0
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      Рейтинг: +547

      Сенситив 31 минуту назад

      в Динамо такое уже недавно было, когда Ротенберг бросил клуб на произвол судьбы, тогда и в пердиве зажигали, видать там золото брать проще, руководство решило пополнить клубный музей свежим золотишком, судя по "рассыпавшемуся всему", болелам не скучать, в сериале наметился сюжет - тянем из болота бегемота, весной увидим "борьбу за зону стыковых матчей", как-то так...))

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      Рейтинг: +7416

      alex1951 48 минут назад

      ...И про судей.....
      ,,и повели меня на суд,а судьи яйцами трясут...червонцы...червонцы....,,
      такая вот картина маслом))))
      Эххх,тоска зеленая ,одно и тоже ,одно и тоже......робята вы больны..

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      Рейтинг: +4221

      серега кашин 50 минут назад

      хотя бы раз сказали что они тренеришки а не судьи виноваты

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      Рейтинг: +6660

      silver29 1 час назад

      Мля, кто скажет с кем играет Спартак, случайно не с Барселоной ? кононову лучше на заводе КАМАЗ остаться (((((

      1
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      Рейтинг: +86

      Мудакам 1 час назад

      Уходи!

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      Рейтинг: +142

      datura 1 час назад

      Плохому тренеру СУДЕЙСТВА мешают!

      4
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      Рейтинг: +3297

      paracetamol 1 час назад

      Виноват - уходи!

      2
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      Рейтинг: +537

      dimmmka > paracetamol 1 час назад

      Он пытался. Не отпускают.

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