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    «Диму дай сюда, ***». Фанаты «Динамо» потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка от «Луча»

    Болельщики московского «Динамо», которые приехали поддержать команду в гостевом матче 1/16 Кубка России с «Лучом» (0:1), захотели поговорить с главным тренером Дмитрием Хохловым.

    После окончания матча голкипер москвичей Антон Шунин вместе с другими игроками подошел к трибуне, на которой сидели фанаты «Динамо». Болельщики сняли разговор с футболистами на видео.

    «Давайте поддержим друг друга! Нам самим сложно…», – начал Шунин свое обращение к фанатам. Болельщики перебили его, один из них крикнул «Диму [Хохлова] дай сюда, ***».

    Видео размещено в телеграм-канале «Гусар впереди «Динамо» Москва».

    • Владивостокский «Луч», выступающий в ФНЛ, обыграл «Динамо» в домашнем матче 1/16 Кубка России со счетом 1:0.

    Источник: Телеграм-канал «Гусар впереди «Динамо» Москва»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии15
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      Рейтинг: +670

      Mister_Tomsk 13 минут назад

      Курбан сколотит там коллектив, если бабки не будут сосать, как с Рубина))))))

      0
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      Рейтинг: +300

      Из Твери Леха 20 минут назад

      Обидно стало да, что такое расстояние преодолели и вылетели. Ну так-то все уважающие себя клубы РПЛ стараются как можно раньше из кубка вылететь.

      0
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      Рейтинг: +3401

      Viper for CSKA 23 минуты назад

      Любопытно, зачем он фанатам понадобился. Надеюсь, не в качестве мишени для пейнтбольных ружей. После такой игры от бело-голубых, всё может быть.

      0
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      Рейтинг: +5981

      piligrim1986 23 минуты назад

      тут вопросы не к диме скорее, а к тому, кто его назначал, как и у нас с пиджаком

      0
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      Рейтинг: +1505

      Derzkiy1 28 минут назад

      Хохлов нулина , а не тренер ! Состав более менее , а играют никак

      0
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      Рейтинг: +24

      Joly Horse 52 55 минут назад

      Б л я, у мусоров состав под ЛЧ,а игры ноль......Может не в одном Диме дело?

      1
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      Рейтинг: +202

      aldo conte 58 минут назад

      Проиграть "Лучу"... Это же как надо "постараться". Футболисты "Динамо" разве не понимали, что это поражение - приговор Д. Хохлову?

      1
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      Рейтинг: +490

      19831170 > aldo conte 24 минуты назад

      А тоттенхем как проиграл какой то зал..пе из 4 дивизиона?

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      Рейтинг: +922

      neim > aldo conte 1 минуту назад

      Может быть как раз и понимали.

      0
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      Рейтинг: +6650

      silver29 1 час назад

      Там 9 часов лету успеют наговориться и даже Диме дать порулить.

      2
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      Рейтинг: +1193

      Дедуктор 1 час назад

      Отличным игроком был Дима. Нравилось мне очень их "три Д". Хохлов-Лоськов-Сычев. Чемпионское трио.
      Но как тренер, Хохлов - величина, равная нулю.
      Как то другие большие игроки прежних времен пристроились в тренерских бригадах и не превышают уровня своей компетенции. Тот же Лоськов, Онопко, Никифоров, Овчинников .... А Хохлова уже столько раз в разных командах в дерьмо фейсом макнули, а он опять в главные лезет.

      2
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      Рейтинг: +33943

      MaxRnD > Дедуктор 59 минут назад

      Первые звоночки были ещё в Кубани

      1
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      Рейтинг: +144

      Ёжик в тумане 1 час назад

      ДИНАМО,ЧТО ТО НЕВЕЗЕТ. ВРОДЕ БЫ И КОМАНДА НЕ ПЛОХАЯ.

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