«Диму дай сюда, ***». Фанаты «Динамо» потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка от «Луча»

Курбан сколотит там коллектив, если бабки не будут сосать, как с Рубина))))))
Болельщики московского «Динамо», которые приехали поддержать команду в гостевом матче 1/16 Кубка России с «Лучом» (0:1), захотели поговорить с главным тренером Дмитрием Хохловым.
После окончания матча голкипер москвичей Антон Шунин вместе с другими игроками подошел к трибуне, на которой сидели фанаты «Динамо». Болельщики сняли разговор с футболистами на видео.
«Давайте поддержим друг друга! Нам самим сложно…», – начал Шунин свое обращение к фанатам. Болельщики перебили его, один из них крикнул «Диму [Хохлова] дай сюда, ***».
Видео размещено в телеграм-канале «Гусар впереди «Динамо» Москва».
- Владивостокский «Луч», выступающий в ФНЛ, обыграл «Динамо» в домашнем матче 1/16 Кубка России со счетом 1:0.