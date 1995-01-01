«Диму дай сюда, ***». Фанаты «Динамо» потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка от «Луча»

Болельщики московского «Динамо», которые приехали поддержать команду в гостевом матче 1/16 Кубка России с «Лучом» (0:1), захотели поговорить с главным тренером Дмитрием Хохловым.

После окончания матча голкипер москвичей Антон Шунин вместе с другими игроками подошел к трибуне, на которой сидели фанаты «Динамо». Болельщики сняли разговор с футболистами на видео.

«Давайте поддержим друг друга! Нам самим сложно…», – начал Шунин свое обращение к фанатам. Болельщики перебили его, один из них крикнул «Диму [Хохлова] дай сюда, ***».

Видео размещено в телеграм-канале «Гусар впереди «Динамо» Москва».