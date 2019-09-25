Кубок России. «Луч» выбил «Динамо» из турнира

Владивостокский «Луч», выступающий в ФНЛ, обыграл московское «Динамо» в домашнем матче 1/16 Кубка России со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил защитник Кирилл Марущак. Хавбек Александр Носов с углового навесил в район вратарской, откуда защитник «Луча» головой пробил в штангу. После отскока первым на мяче оказался все тот же Марущак, отправивший мяч в пустые ворота.

Кубок России. 1/16 финала.

Луч (Владивосток) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0).

Гол: 1:0 – Марущак, 20.