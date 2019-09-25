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    Кубок России. «Луч» выбил «Динамо» из турнира

    Владивостокский «Луч», выступающий в ФНЛ, обыграл московское «Динамо» в домашнем матче 1/16 Кубка России со счетом 1:0.

    Единственный гол в этой встрече забил защитник Кирилл Марущак. Хавбек Александр Носов с углового навесил в район вратарской, откуда защитник «Луча» головой пробил в штангу. После отскока первым на мяче оказался все тот же Марущак, отправивший мяч в пустые ворота.

    Кубок России. 1/16 финала.

    Луч (Владивосток) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0).

    Гол: 1:0 – Марущак, 20.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии33
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      Рейтинг: +85

      Мудакам 7 минут назад

      и то ясно, что хохла надо гнать

      0
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      Рейтинг: +1382

      Антон bx14e 55 минут назад

      Состав то вроде был хороший: Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, Калинин, Нойштедтер, Хильемарк, Шиманьски, Филипп, Грулёв, Шейдаев.

      0
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      Рейтинг: +204

      SPbZenit12 1 час назад

      Динамо просто не нужен это никому ненужный кубок. Они решили на РПЛ сконцентрироваться.

      1
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      Рейтинг: +2987

      TOL47 > SPbZenit12 50 минут назад

      Кубок дает право играть в ЛЕ, просто там рекорды по пропущенным мячам не хотят ставить.

      0
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      Рейтинг: +17887

      VVM1964 > TOL47 31 минуту назад

      А заем Динамо евро кубки ? Да и в кубке России у них перспектив никаких , а так вылетели и вылетели .

      0
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      Рейтинг: +232

      Olymp2 1 час назад

      Но теперь то хоть хохла выгонят?!

      1
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      Рейтинг: +2846

      woyser 1 час назад

      Это нормально.

      0
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      Рейтинг: +1358

      Борат 1 час назад

      профессиональные ихтиандры!)))))))))

      1
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      Рейтинг: +1382

      Антон bx14e 1 час назад

      а разве не с 1/16 два матча играют!?))

      0
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      Рейтинг: +1046

      овертайм 1 час назад

      сколько там за*уп осталось отсосать?)

      1
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      Рейтинг: +1358

      Борат > овертайм 1 час назад

      как говорит маяковский счётчик - 2508 !!!

      0
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      Рейтинг: +1358

      Борат > овертайм 1 час назад

      twitter. com/mayakdinamo

      0
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      Рейтинг: +2524

      пряник929 1 час назад

      Просрать 40 лямов на трансверы и в итоге дырка от бублика , а не игра..... я даже начинаю уважать Аджоева.... все его приобретения выстреливают и окупаются....

      1
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      Рейтинг: +200

      playsh 1 час назад

      Лиха беда - начало.Кто из РПЛ следущий ?
      Владивосток молодцы,жму краба.

      2
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      Рейтинг: +17887

      VVM1964 > playsh 28 минут назад

      Тамбов .

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