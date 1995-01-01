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    Семак – о матче с «Енисеем»: «Силы и шансы были абсолютно равны»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Енисея» (2:1).

    «Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован. Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин – кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть.

    В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне, как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный, сложно кого-то в нем винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», – сказал Семак.

    • «Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем», проигрывая после первого тайма.
    • В 1/8 финала питерцы сыграют с «Томью».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3392

      Yev 6 минут назад

      А бюджеты?

      0
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      Рейтинг: +2951

      polt 32 минуты назад

      «Силы и шансы были абсолютно равны». Лидер РПЛ и аутсайдер ФНЛ, обоссаться и не жить.

      0
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      Рейтинг: +3297

      paracetamol 1 час назад

      Не ври себе, Серега! Небо и земля было.

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      Рейтинг: +160

      Давид59 1 час назад

      Похоже только Сантос и Кузяев - игроки основы из тех кто играл. Было видно, что команды не было, был набор игроков. Арбитр, кстати, "проморгал" игру рукой в штрафной у Енисея

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