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    Силкин: «Динамо» отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ. Может стоит брать пример со «Спартака» и «Зенита»?

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение москвичей от владивостокского «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Это вообще ни в какие ворота не лезет! Невероятно обидно наблюдать за таким положением дел в «Динамо». Сейчас команду нужно встряхнуть переменами. В команде есть руководители, вот им и решать это. Проблема не только в тренере, их много. Основная состоит в том, что все, что было свое, – потерялось. Академия, которая была одной из лучших в стране, потеряна. Никакой инфраструктуры.

    Главная команда должна работать в связке с другими подразделениями. В таких условиях, в которых сейчас находится «Динамо», лучшие игроки будут уходить из академии. Посмотрите на футбольные академии «Спартака», ЦСКА, «Локомотива»: у них есть все условия, и лучшие мальчишки будут уходить туда. Невозможно сделать команду из игроков, которых привезли из разных точек планеты, никогда не будет единения, нужен костяк из своих.

    У «Динамо» есть отличные молодые игроки – Евгеньев, Грулев, Москвичев. Эти парни выросли благодаря тому, что в свое время рубились с мужиками во второй лиге, так как мы вылетели в ФНЛ и не было молодежной команды. У «Спартака» есть вторая команда, у «Зенита, может, стоит с них брать пример? «Динамо» отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ», – сказал Силкин.

    • В среду московская команда вылетела из Кубка России, проиграв «Лучу».
    • После 10 туров «Динамо» идет на 11-м месте в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +668

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Хохлов харизматичный тренер, но, видимо, ему как тому танцору что-то мешает. Мешал Широков? Нет в команде Широкова. Денег на игроков не тратили? Потратили теперь. Видимо, если до НГ не получится создать команду, то дело было не в бабине, а в тех, кто сидит в кабине...

      0
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      Рейтинг: +1156

      Alekxei Z. 25 минут назад

      А по-мне спартаковская академия и Спартак-2 пустая трата денег. Отдачи никакой !!! Где они выходцы из данных подразделений ? Если и появляются , то уровень настолько низок , что прямиком идут по арендам в более слабые команды.
      Так и не понял на что сетует Силкин.

      0
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      Рейтинг: +3290

      paracetamol 53 минуты назад

      Отлично. Берите пример со Свинтяка. Оба в ФНЛ окажетесь.

      1
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      Рейтинг: +1348

      Борат 2 часа назад

      динамовцам нужно нырнуть в фнл и поторчать там лет 15-20 как торпедо.

      это им на пользу пойдёт и всему российскому футболу.

      да и в рпл не должно быть переизбытка московских команд - штуки 3 за глаза хватит))))

      1
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      Рейтинг: +1779

      Ruryu > Борат 29 минут назад

      Так в чем дело? Собери команду в регионе и выбей наши московские команды из РПЛ. Кто мешает?

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