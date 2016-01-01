Силкин: «Динамо» отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ. Может стоит брать пример со «Спартака» и «Зенита»?

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение москвичей от владивостокского «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Это вообще ни в какие ворота не лезет! Невероятно обидно наблюдать за таким положением дел в «Динамо». Сейчас команду нужно встряхнуть переменами. В команде есть руководители, вот им и решать это. Проблема не только в тренере, их много. Основная состоит в том, что все, что было свое, – потерялось. Академия, которая была одной из лучших в стране, потеряна. Никакой инфраструктуры.

Главная команда должна работать в связке с другими подразделениями. В таких условиях, в которых сейчас находится «Динамо», лучшие игроки будут уходить из академии. Посмотрите на футбольные академии «Спартака», ЦСКА, «Локомотива»: у них есть все условия, и лучшие мальчишки будут уходить туда. Невозможно сделать команду из игроков, которых привезли из разных точек планеты, никогда не будет единения, нужен костяк из своих.

У «Динамо» есть отличные молодые игроки – Евгеньев, Грулев, Москвичев. Эти парни выросли благодаря тому, что в свое время рубились с мужиками во второй лиге, так как мы вылетели в ФНЛ и не было молодежной команды. У «Спартака» есть вторая команда, у «Зенита, может, стоит с них брать пример? «Динамо» отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ», – сказал Силкин.