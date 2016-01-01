Конте: «В газетах писали, что во время матча с «Ювентусом» меня обольют оскорблениями. Пнул бы таких журналистов под зад»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о своем образе в итальянских СМИ.

«Я видел несколько статей, в которых сказано, что в матче против «Ювентуса» меня обольют оскорблениями. Я озадачен, потому что автор этих слов должен иметь совесть и понимать, что провоцирует и какие чувства передает читателю.

Если бы я был редактором этих газет, я бы пнул таких журналистов под зад. На любом, кто пишет или передает информацию другим путем, лежит особая ответственность. Ведь все это в итоге попадает в соцсети, круговорот ненависти и недовольства.

Меня действительно беспокоит факт, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры», – сказал итальянец.