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    Конте: «В газетах писали, что во время матча с «Ювентусом» меня обольют оскорблениями. Пнул бы таких журналистов под зад»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о своем образе в итальянских СМИ.

    «Я видел несколько статей, в которых сказано, что в матче против «Ювентуса» меня обольют оскорблениями. Я озадачен, потому что автор этих слов должен иметь совесть и понимать, что провоцирует и какие чувства передает читателю.

    Если бы я был редактором этих газет, я бы пнул таких журналистов под зад. На любом, кто пишет или передает информацию другим путем, лежит особая ответственность. Ведь все это в итоге попадает в соцсети, круговорот ненависти и недовольства.

    Меня действительно беспокоит факт, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры», – сказал итальянец.

    • Конте возглавил миланский клуб в июле. Под его руководством команда выиграла все четыре стартовых матча Серии А и занимает второе место в таблице, отставая но очко от «Ювентуса», который провел на игру больше.
    • В 22:00 по московскому времени «Интер» примет «Лацио» в рамках пятого тура.
    • Встреча седьмого игрового дня с «Ювентусом» состоится 6-го октября.

    Источник: Football Italia

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