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    Широков: «Если Карпин согласится, то придет в «Спартак» как мессия»

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина на должность главного тренера красно-белых.

    «Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

    Рискнeт ли Карпин вернуться в «Спартак» А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично.

    Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится», – сказал 38-летний экс-игрок сборной России.

    • Карпин тренировал московский клуб с 2009-го по 2012-й год и в период 2012-14.
    • Специалист возглавил «Ростов» в декабре 2017-го. После 10-ти туров чемпионата России команда третье место в таблице.
    «Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится»

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste
    «Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится»

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste
    «Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится»

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste
    «Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится»

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии25
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      Рейтинг: +346

      seth343 1 минуту назад

      Широков прав в сравнении мямли и Карпина

      0
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      Рейтинг: +89

      Ссппааррттаакк 6 минут назад

      Спасители Спартака - сами Спартаковцы. Они не хотят играть в футбол, а нам очень хочется что б они играли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      Фан666 19 минут назад

      Ну если Валера полный мудак, то пойдёт в Спартак. Через годит возглавит рубин какой-нибудь

      0
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      Рейтинг: +2868

      Рубинище 20 минут назад

      "А чего ему рисковать?"
      редкостный идиот. В Ростове он идёт на евро кубки. Болельщики забивают полный стадион. в команде и с руководством идиллия- и всё это променять и потерять?

      2
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      Рейтинг: +2293

      TOMSON 22 минуты назад

      Его чуть ли не с позором из клуба попросили. Вся благодарность Спартачей за два серебра. А теперь типо все забыто?
      Я думаю Валере это не надо. Этот этап он уже прошёл.

      2
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      Рейтинг: +10959

      sssrspartak 23 минуты назад

      да никто завтра не придет!после 5-1 все будет хорошо!удачи вам парни !!мы победим!

      0
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      Рейтинг: +6019

      derrik2000 31 минуту назад

      Не нужен Карп в Спартаке!
      НЕ НУЖЕН!!!
      Уже проходили его "качели".

      0
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      Рейтинг: +371

      evgevg13 39 минут назад

      да хай тонет эта -купи-продажная сущность спартак. допокупались, бабки на ветер выкинули, теперь стонут- ай как плохо, помогите кто- нибудь. Только увидят, что где-то у кого-то получается- так нет надо там всё сломать, переманить человека, а потом выкинуть от ненадобности. Валера- не поддавайся на афёры!!!

      3
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      Рейтинг: +371

      evgevg13 > evgevg13 38 минут назад

      пиджак Спартаку само то. Что хотели- то и получили

      0
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      Рейтинг: +20769

      gol_kak_sokol 40 минут назад

      И прихватит с собой Широкова в качестве Марии Магдалены.

      1
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      Рейтинг: +820

      Freyd 44 минуты назад

      С такой харизмой спратаку тренер и нужен,у него не забалуешь

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      Рейтинг: +1418

      general.lizyukov > Freyd 6 минут назад

      как-то в первый раз не получилось не забаловать

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      Рейтинг: +820

      Freyd > general.lizyukov 4 минуты назад

      лучше было чем сейчас

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