Широков: «Если Карпин согласится, то придет в «Спартак» как мессия»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина на должность главного тренера красно-белых.

«Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнeт ли Карпин вернуться в «Спартак» А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично.

Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится», – сказал 38-летний экс-игрок сборной России.

Карпин тренировал московский клуб с 2009-го по 2012-й год и в период 2012-14.

Специалист возглавил «Ростов» в декабре 2017-го. После 10-ти туров чемпионата России команда третье место в таблице.

«Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок. Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste

«Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок. Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste

«Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок. Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste

«Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок. Рискнeт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придeт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всe отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3858011-shirokov-esli-karpin-soglasitsja-vernutsja-v-spartak-to-pridjot-kak-messija.html?utm_source=copypaste