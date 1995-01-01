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    Фернандес, Влашич и Акинфеев не попали в заявку ЦСКА на матч с «Аланией»

    ЦСКА назвал имена игроков, которые полетели во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией».

    В составе ЦСКА на игру отправились 19 футболистов. Вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич не примут участия в матче.

    Вратари: Илья Помазун, Владислав Тороп.

    Защитники: Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол.

    Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

    • Ранее ЦСКА сообщил, что хавбек Алан Дзагоев, который долгое время восстанавливался от травмы, отправился во Владикавказ с командой.
    • «Алания» примет ЦСКА 25 сентября, начало матча – в 16:00 мск.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +8057

      cska-62 55 минут назад

      Посмотреть бы в створе Владислава Торопа! Помазуна мы уже видели... К большому сожалению... :-(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2980

      TOL47 1 час назад

      Многие должны дать шанс проявить себя игрокам запаса и замен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Фанат Рубина 1 час назад

      цска решил в этом году в кубке по участвовать? раз по сути основу во владик повезли?
      они же обычно сливают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +46

      vmonomah17 > Фанат Рубина 1 час назад

      Так то Акинфеев, Фернандес и Влашич лидеры, которые тянут команду. Без них этот состав ЦСКА по сути как дубль.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1980

      Майор Дзагоев > Фанат Рубина 1 час назад

      Ну как бы Спартак надо обгонять. А то засиделись они на троне самых титулованных в истории, ничего не показывая в последние лет так несколько

      0
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      ...
      Рейтинг: +11711

      bset > Фанат Рубина 57 минут назад

      Мы бы привезли дубль, но играть тогда состав не набирается)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Вальдемар IV > Фанат Рубина 25 минут назад

      нельзя же все игры покупать, да и бабла не хватит лучше оставить на такие как прошлый тур

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