Фернандес, Влашич и Акинфеев не попали в заявку ЦСКА на матч с «Аланией»

Посмотреть бы в створе Владислава Торопа! Помазуна мы уже видели... К большому сожалению... :-(
ЦСКА назвал имена игроков, которые полетели во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией».
В составе ЦСКА на игру отправились 19 футболистов. Вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич не примут участия в матче.
Вратари: Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол.
Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
- Ранее ЦСКА сообщил, что хавбек Алан Дзагоев, который долгое время восстанавливался от травмы, отправился во Владикавказ с командой.
- «Алания» примет ЦСКА 25 сентября, начало матча – в 16:00 мск.