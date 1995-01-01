Фернандес, Влашич и Акинфеев не попали в заявку ЦСКА на матч с «Аланией»

ЦСКА назвал имена игроков, которые полетели во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией».

В составе ЦСКА на игру отправились 19 футболистов. Вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич не примут участия в матче.

Вратари: Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.