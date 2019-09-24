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    «Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой». ЦСКА отправился на матч с «Аланией»

    ЦСКА в твиттере опубликовал фотографию из аэропорта перед вылетом во Владикавказ на кубковый матч с «Аланией».

    «Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой», – говорится в подписи к фото, на котором изображены полузащитники армейцев Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.

    • 28-летний Дзагоев не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.
    • Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявлял, что Дзагоев обещал ему «быть готовым» к матчу с «Аланией».
    • «Алания» примет ЦСКА 25 сентября, начало матча – в 16:00 мск.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11709

      bset 1 час назад

      Но принимать участие в матче он, конечно, не будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Derzkiy1 1 час назад

      Его достаточно в центр и стабильную форму , ЦСКА будет чемпион

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +821

      AHTUNGBOL > Derzkiy1 48 минут назад

      Его достаточно поставить в центр Владикавказа, стабильно поставлять хурму и будет бюджет для Гинера...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +821

      AHTUNGBOL > Derzkiy1 46 минут назад

      ...чтобы проплачивать кабинеты, для чемпионства..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1318

      Борат 1 час назад

      там его и оставьте!

      -1
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