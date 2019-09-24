«Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой». ЦСКА отправился на матч с «Аланией»

ЦСКА в твиттере опубликовал фотографию из аэропорта перед вылетом во Владикавказ на кубковый матч с «Аланией».

«Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой», – говорится в подписи к фото, на котором изображены полузащитники армейцев Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.

28-летний Дзагоев не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявлял, что Дзагоев обещал ему «быть готовым» к матчу с «Аланией».

заявлял, что Дзагоев обещал ему «быть готовым» к матчу с «Аланией». «Алания» примет ЦСКА 25 сентября, начало матча – в 16:00 мск.