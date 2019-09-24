«Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой». ЦСКА отправился на матч с «Аланией»

Но принимать участие в матче он, конечно, не будет)
ЦСКА в твиттере опубликовал фотографию из аэропорта перед вылетом во Владикавказ на кубковый матч с «Аланией».
«Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой», – говорится в подписи к фото, на котором изображены полузащитники армейцев Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.
- 28-летний Дзагоев не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.
- Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявлял, что Дзагоев обещал ему «быть готовым» к матчу с «Аланией».
- «Алания» примет ЦСКА 25 сентября, начало матча – в 16:00 мск.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 24, 2019