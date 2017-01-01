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    Сычев: «В «Казанке» было много внутренних передряг. Я хотел продвигать традиции «Локомотива», но сделать это не получилось»

    Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычев рассказал о своих выступлениях за «Казанку».

    «Для меня переход в «Казанку» не был пиар-ходом. Я хотел играть. Было желание принести пользу «Локомотиву» и наладить коммуникацию с первой командой. Хотел помочь молодым футболистам советами и своими действиями на поле, чтобы они пополняли ряды основы, а не пропадали в первой-второй лигах. Не тешил свои амбиции, поэтому глобальных задач перед собой не ставил – все-таки вторая лига. Рассматривал эту возможность именно как помощь ребятам.

    Совпали ли мои ожидания с реальностью? Нет. Было много внутренних передряг. Я хотел продвигать традиции «Локомотива», железнодорожников, но сделать этого не получилось. Не все ребята слушали, что им говорилось, не все воспринимали подсказ. Видимо думали, что и так все знают.

    Но те, кто прислушивался, сейчас играют в основе. Палыч как-то приехал, взял молодежь в основу, а ребята оказались не готовы. В «Казанке»-то как было: пасик, под себя, носочки не замарали, щитки не надели. А в основу поехали, им там взрослые мужики надавали. Только после этого начали что-то понимать», – сказал Сычев.

    • В конце августа 35-летний Сычев подписал контракт с «Пюником». Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
    • За «Казанку», фарм–клуб «Локомотива», форвард выступал с 2017-го по 2018 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1774

      Ruryu 1 час назад

      Много ли,сам,Дима слушал,когда во Францию собирался?!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +575

      АИН-27 > Ruryu 30 минут назад

      Воу-воу, запятые убавь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1774

      Ruryu > АИН-27 21 минуту назад

      Попробую...,но фетиш у меня,на запятые...))))

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