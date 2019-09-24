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    РПЛ определила лучшие голы 10-го тура

    РПЛ составила видеоподборку лучших голов 10-го тура чемпионата России.

    «В прошлом туре РПЛ было 28 голов. Лучшими из них предлагаем вам еще раз насладиться прямо сейчас», – говорится в сообщении в твиттере РПЛ.

    В число избранных голов вошли мячи, забитые форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым, полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым, хавбеком «Локомотива» Дмитрием Бариновым и форвардом «Сочи» Антоном Заболотным.

    Ранее РПЛ назвала символическую сборную 10-го тура.

    Источник: твиттер РПЛ

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