РПЛ определила лучшие голы 10-го тура

РПЛ составила видеоподборку лучших голов 10-го тура чемпионата России.

«В прошлом туре РПЛ было 28 голов. Лучшими из них предлагаем вам еще раз насладиться прямо сейчас», – говорится в сообщении в твиттере РПЛ.

В число избранных голов вошли мячи, забитые форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым, полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым, хавбеком «Локомотива» Дмитрием Бариновым и форвардом «Сочи» Антоном Заболотным.

Ранее РПЛ назвала символическую сборную 10-го тура.