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    Заболотный, Мартынович и семь игроков «Зенита» – в сборной 10-го тура РПЛ

    РПЛ опубликовала символическую сборную тура по версии InStat Index.

    В нее вошли Артем Дзюба, Алексей Сутормин, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Жоау Мариу («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Мартынович («Краснодар»).

    В 10-м туре «Зенит» разгромил «Рубин» (5:0), ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2), «Сочи» одержал победу над «Динамо» (3:2).

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1294

      Torvald64 7 минут назад

      Мартынович?! Центральный защитник обороны пропустившей за 2 матча (пусть один из них и не в РПЛ) 8 мячей?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1645

      Snek 9 минут назад

      А Влашич?

      1
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