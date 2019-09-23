Заболотный, Мартынович и семь игроков «Зенита» – в сборной 10-го тура РПЛ

РПЛ опубликовала символическую сборную тура по версии InStat Index.

В нее вошли Артем Дзюба, Алексей Сутормин, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Жоау Мариу («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Мартынович («Краснодар»).

В 10-м туре «Зенит» разгромил «Рубин» (5:0), ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2), «Сочи» одержал победу над «Динамо» (3:2).

