Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Ван Дейк: «Очень рад за Месси, я не расстроен»

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк прокомментировал итоги голосования за лучшего игрока года по версии ФИФА.

    «Люди проголосовали, выбрав Месси. Но я был очень близок к победе. Не уверен, что нашу игру вообще можно сравнивать, ведь он нападающий, а я защитник.

    Месси – великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Очень рад за него. Я не расстроен и не огорчен. Уже говорил, что командные трофеи для меня важнее. А этот приз – всего лишь бонус», – сказал ван Дейк.

    Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу

    Источник: NOS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73770
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru