Ван Дейк: «Очень рад за Месси, я не расстроен»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк прокомментировал итоги голосования за лучшего игрока года по версии ФИФА.

Обладателем премии The Best стал форвард «Барселоны» Лионель Месси .

. Голландец отстал от аргентинца на 8 очков.

Замкнул тройку лучших нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Люди проголосовали, выбрав Месси. Но я был очень близок к победе. Не уверен, что нашу игру вообще можно сравнивать, ведь он нападающий, а я защитник.

Месси – великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Очень рад за него. Я не расстроен и не огорчен. Уже говорил, что командные трофеи для меня важнее. А этот приз – всего лишь бонус», – сказал ван Дейк.

Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу