«Барселона» с Месси в составе впервые с апреля 2013 года не может победить в 4 матчах подряд

«Барселона» не выиграла в четырех последних матчах, в которых принимал участие нападающий Лионель Месси.

Каталонская команда с аргентинцем в составе проиграла «Гранаде» (0:2) и сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в текущем сезоне, а также уступила «Валенсии» (1:2) и разошлась миром с «Эйбаром» (2:2) в прошлой кампании.

Как сообщает Opta, это худшая серия с апреля 2013 года, когда «Барса» с Месси в составе не побеждала в пяти играх кряду.