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    «Барселона» с Месси в составе впервые с апреля 2013 года не может победить в 4 матчах подряд

    «Барселона» не выиграла в четырех последних матчах, в которых принимал участие нападающий Лионель Месси.

    Каталонская команда с аргентинцем в составе проиграла «Гранаде» (0:2) и сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в текущем сезоне, а также уступила «Валенсии» (1:2) и разошлась миром с «Эйбаром» (2:2) в прошлой кампании.

    Как сообщает Opta, это худшая серия с апреля 2013 года, когда «Барса» с Месси в составе не побеждала в пяти играх кряду.

    • «Барса» набрала 7 очков в пяти турах Примеры и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
    • Месси в новом сезоне результативными действиями пока не отличался.

    Источник: Opta

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