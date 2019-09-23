Сутормин: «Конкуренция с Малкомом и Дриусси меня вдохновляет»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о соперничестве с Малкомом и Себастьяном Дриусси за место в составе.

– Ваши конкуренты по позиции – Дриусси и Малком. Вас это не смущает?

– Наоборот, вдохновляет, тем более что кроме них есть и другие игроки, которые могут сыграть на флангах атаки. Все ребята очень хорошие, мастеровитые. Смотришь на них и чему-то учишься.

Тот же Малком приехал из «Барселоны», а просто так туда не зовут. Конкуренция делает тебя сильнее. Надо стараться, доказывать свою состоятельность. Турниров много, матчей много. В любой момент ты должен быть готов выйти и помочь.

Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей (680 евро).

25-летний футболист провел за петербургскую команду восемь матчей и забил два гола.

Сутормин – о своей свадьбе в день матча сборной: «Черчесов позвонил и сказал, чтобы я занимался своими делами»