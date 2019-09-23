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    Сутормин: «Конкуренция с Малкомом и Дриусси меня вдохновляет»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о соперничестве с Малкомом и Себастьяном Дриусси за место в составе.

    – Ваши конкуренты по позиции – Дриусси и Малком. Вас это не смущает?

    – Наоборот, вдохновляет, тем более что кроме них есть и другие игроки, которые могут сыграть на флангах атаки. Все ребята очень хорошие, мастеровитые. Смотришь на них и чему-то учишься.

    Тот же Малком приехал из «Барселоны», а просто так туда не зовут. Конкуренция делает тебя сильнее. Надо стараться, доказывать свою состоятельность. Турниров много, матчей много. В любой момент ты должен быть готов выйти и помочь.

    • Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей (680 евро).
    • 25-летний футболист провел за петербургскую команду восемь матчей и забил два гола.

    Сутормин – о своей свадьбе в день матча сборной: «Черчесов позвонил и сказал, чтобы я занимался своими делами»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +157

      Давид59 1 минуту назад

      Конкуренция с гандикапом. В условия лимита российский паспорт - козырь.

      0
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      Рейтинг: +3936

      Lester84 46 минут назад

      Легко конкурировать, когда один из твоих конкурентов в лазарете)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1541

      Kollljan 1 час назад

      А где ты конкурируешь с Малкомом? На лавке?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +743

      Джой 1 час назад

      А что у нас Малком есть?

      1
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