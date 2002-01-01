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    Шишкин: «Думаю, всем интересно, как «Спартак» станет выглядеть при Черчесове»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, выступающий за «Торпедо», в интервью «Матч ТВ» высказался о возможном приходе в московский клуб главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Было бы мне интересно сыграть в РПЛ против «Спартака» Черчесова? Было бы вообще любопытно понаблюдать за его работой в «Спартаке». Я выступал в той команде, когда Черчесов возглавлял красно-белых. Прошло много лет, и сейчас тренер приобрел богатый опыт — успешно поработал и с другими клубами, и в сборной.

    Если так случится, что Черчесов снова придет в «Спартак», это будет уже другой Черчесов. Не тот, что 11 лет назад. Думаю, всем интересно, как при нем «Спартак» станет выглядеть», – сказал Шишкин.

    • Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007 по август 2008 года и выиграл с командой серебряные медали чемпионата России.
    • 32-летний Шишкин – воспитанник «Спартака».
    • За основу он дебютировал в июле 2004 года и с тех пор провел 81 матч, забил один гол и сделал 10 ассистов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1602

      Д Альбертини 1 минуту назад

      То же самое и будет, что и при Кононове))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8533

      Диктор 11 минут назад

      Мне вот интересно как человек играющий за Торпедо- может о Спартаке рассуждать ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      maygli 18 минут назад

      Ю́рген Но́рберт Клопп подошёл бы.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +214

      Алеха32 22 минуты назад

      Нееееет и ещё раз нееееет. Даже в голову бы не пришло)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      maygli 36 минут назад

      Вот почему-то не хочется Черчесова.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9699

      vladimir-7 > maygli 6 минут назад

      Да потому, что тактика у Черчеса-длинные подачи на Дзюбу
      штук 20-ть и может быть пара от его головы отлетит в ворота.

      0
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      Рейтинг: +297

      бочаров 42 минуты назад

      За его команду играли бы одни старпёры, и тактика 6-3-1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1103

      Boeung777 42 минуты назад

      Жду среды и надеюсь на КАМАЗ.

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