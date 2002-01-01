Шишкин: «Думаю, всем интересно, как «Спартак» станет выглядеть при Черчесове»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, выступающий за «Торпедо», в интервью «Матч ТВ» высказался о возможном приходе в московский клуб главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Было бы мне интересно сыграть в РПЛ против «Спартака» Черчесова? Было бы вообще любопытно понаблюдать за его работой в «Спартаке». Я выступал в той команде, когда Черчесов возглавлял красно-белых. Прошло много лет, и сейчас тренер приобрел богатый опыт — успешно поработал и с другими клубами, и в сборной.

Если так случится, что Черчесов снова придет в «Спартак», это будет уже другой Черчесов. Не тот, что 11 лет назад. Думаю, всем интересно, как при нем «Спартак» станет выглядеть», – сказал Шишкин.