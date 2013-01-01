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    Икарди: «Интер» ничего не выигрывал, поэтому я решил перейти в клуб, где смогу бороться за трофеи»

    Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал о причинах перехода из «Интера» в парижский клуб.

    «Я был счастлив в «Интере» и очень хотел сыграть с клубом в Лиге чемпионов. Мы это сделали в прошлом сезоне, но «Интер» ничего не выигрывал. Поэтому я решил, что пришло время перейти в клуб, где я смогу бороться за трофеи. Настал момент начать побеждать», – сказал аргентинец.

    • «ПСЖ» арендовал Икарди с правом выкупа за 70 миллионов евро.
    • 26-летний нападающий выступал за «Интер» с июля 2013 года.
    • В составе миланской команды он провел 219 матчей, забил 124 гола и сделал 28 ассистов.

    Икарди: «Не верю слухам, что меня не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +171

      Антисемит 6 минут назад

      Помнится, что то подобное и Глушаков говорил, когда из Локо уходил))

      0
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      Рейтинг: +3721

      sochi-2013 1 час назад

      Ничего, что тебя брали именно для того, чтобы что-то выиграть? Дебил позорный!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2173

      InterMilLano1908 1 час назад

      И ушел в ПСЖ ахахахх какая же он проститутка.... надеюсь его выкупят и он будет брать бесполезный кубок Франции каждый год

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