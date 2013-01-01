Икарди: «Интер» ничего не выигрывал, поэтому я решил перейти в клуб, где смогу бороться за трофеи»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал о причинах перехода из «Интера» в парижский клуб.

«Я был счастлив в «Интере» и очень хотел сыграть с клубом в Лиге чемпионов. Мы это сделали в прошлом сезоне, но «Интер» ничего не выигрывал. Поэтому я решил, что пришло время перейти в клуб, где я смогу бороться за трофеи. Настал момент начать побеждать», – сказал аргентинец.

«ПСЖ» арендовал Икарди с правом выкупа за 70 миллионов евро.

26-летний нападающий выступал за «Интер» с июля 2013 года.

В составе миланской команды он провел 219 матчей, забил 124 гола и сделал 28 ассистов.

Икарди: «Не верю слухам, что меня не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси»