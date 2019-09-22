Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы работать в лучшей команде страны?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой признался, что был удивлен поражению команды в матче десятого тура РПЛ от «Уфы» (0:1) .

— Сказать, что результат против «Уфы» удивил, — это не сказать ничего. Верил, что во втором тайме красно-белые все-таки отыграются, но нет. Конечно, расстраивает, что у команды ничего не получается. Есть вопросы и по трансферам. Многие хорошие футболисты покинули команду, а на замену им пришли другие. Но хорошие ли?

— Вы согласны с тем, что Олегу Кононову нужно дать время до зимы?

— Он уже довольно давно в «Спартаке», и вопросы к нему тоже появились давно. У меня лично возникли сомнения, когда его еще только приглашали в клуб. Какие у этого специалиста достижения, чтобы работать в лучшей команде страны?