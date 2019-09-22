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    Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы работать в лучшей команде страны?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой признался, что был удивлен поражению команды в матче десятого тура РПЛ от «Уфы» (0:1) .

    — Сказать, что результат против «Уфы» удивил, — это не сказать ничего. Верил, что во втором тайме красно-белые все-таки отыграются, но нет. Конечно, расстраивает, что у команды ничего не получается. Есть вопросы и по трансферам. Многие хорошие футболисты покинули команду, а на замену им пришли другие. Но хорошие ли?

    — Вы согласны с тем, что Олегу Кононову нужно дать время до зимы?

    — Он уже довольно давно в «Спартаке», и вопросы к нему тоже появились давно. У меня лично возникли сомнения, когда его еще только приглашали в клуб. Какие у этого специалиста достижения, чтобы работать в лучшей команде страны?

    • После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает 9 место, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.
    • Сообщалось, что Кононова могут уволить в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2019 23:10
    Комментарии12
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      Рейтинг: +752

      VVadic 3 минуты назад

      Мостовой не уточнил какой страны. Может какой-нить Бурунди и лучшая, и то не факт!

      0
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      Рейтинг: +1762

      Ruryu 6 минут назад

      Для Мостового,Спартак был и останется лучшей командой. Остальные могут согласиться или нет. Такой же лучшей командой будет Зенит,для Аршавина,Кержакова...

      0
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      Рейтинг: +4504

      _Marqella_ 59 минут назад

      Мостовой конечно уважаемый человек. но называть Спартак "лучшей командой страны"...ну такое.....За какие такие достижения лучшая команда?? 1-18,0-7.....топовые результаты,ни кто не побил...))

      3
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      ...
      Рейтинг: +165

      Спартач80 > _Marqella_ 49 минут назад

      Иди щи вари,клуха,глядишь мужа найдёшь,правда на тебя клюнет только лох,который за Зенит=)

      -2
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      Рейтинг: +4504

      _Marqella_ > Спартач80 45 минут назад

      Вот это мужчина.....оскорбить каждый может...минусануть...а по теме можешь что либо сказать???Самому то не стыдно такую хрень писать??

      3
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      Рейтинг: +2301

      JTherry > _Marqella_ 27 минут назад

      хрень или не хрень тебе написали, а в разборки не своей команды не лезь, топишь за зенит и к тебе - нет претензий, если с мнениями по другой команде выступаешь, будь готова получить минус(( кстати, разве кто-то побил достижение 0:4 от дынамы из минска?)))

      0
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      Рейтинг: +4504

      _Marqella_ > JTherry 18 минут назад

      Тебя забыла спросить куда мне лезть....Я высказала своё мнение достаточно корректно...Ни кого не
      оскорбляла....))Может напомнить ответку в 8-1???Такие комбеки только великим клубам удаются,Барселона после 0-4 от ПСЖ,Ливерпуль после 0-3 от той же Барселоны и т.д...

      0
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      Рейтинг: +1402

      general.lizyukov > _Marqella_ 18 минут назад

      ну какбэ 4 ромбика только у них
      можем вспомнить, что пока ещё в первую лигу ещё не падали, в отличии от Зенита и ЦСКА
      глорить это не страшно
      просто глупо

      -1
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      Рейтинг: +4504

      _Marqella_ > general.lizyukov 10 минут назад

      Сам то понял что сказал??? Спартак не падал в первую лигу??? Погугли мальчик, если историю своего клуба не знаешь....Стыдно должно быть...

      1
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      Рейтинг: +1777

      knikos > general.lizyukov 10 минут назад

      Это когда это ЦСКА падал в первую лигу ? Когда расформировали в 50-каком-то году ( или 60-каком-то , не помню ) команду вообще ? Ну это была политика , за проигрыш югославам в ЧЕ , когда основу сборной составляли армейцы . А вот Спам падал в первую лигу по спортивным результатам, тогда даже в Федерации СССР решали вопрос , мол как можно отправлять в пердив такую команду . Вплоть до расширения Высшей лиги стоял вопрос . Не знаешь истории футбола , не пиши хрень !!!

      0
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      Рейтинг: +2301

      JTherry 1 час назад

      сомнения возникали и у меня, если не сказать больше - неприязнь и недоверие, особенно, если заглянуть в его трудовую книжку...

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      Рейтинг: +5097

      Агасфер 1 час назад

      Мы помним,что Федун его призвал за победу над своим клубом.Наверное,это и посчитал заслугой,откуда нам знать?Да и команда давно уж не лучшая.

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