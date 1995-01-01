Бундеслига. «Боруссия» в концовке упустила победу над «Айнтрахтом», «Гладбах» обыграл «Фортуну» благодаря дублю Тюрама

Встреча пятого тура Бундеслиги «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд закончилась со счетом 2:2.

В составе гостей забили полузащитники Аксель Витсель и Джейдон Санчо. За хозяев забил форвард Андре Силва. Окончательный счет установил защитник дортмундцев Томас Делэни, отправив мяч в свои ворота.

Ранее менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Фортуну» со счетом 2:1.

Германия. Бундеслига. 5-й тур

Айнтрахт – Боруссия Д – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Витсель, 11; 1:1 – Силва, 43; 1:2 – Санчо, 66; 2:2 – Делэни, 88 (в свои ворота).

Боруссия М – Фортуна – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нуху, 6; 1:1 – Тюрам, 74; 1:2 – Тюрам, 87.