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    Бундеслига. «Боруссия» в концовке упустила победу над «Айнтрахтом», «Гладбах» обыграл «Фортуну» благодаря дублю Тюрама

    Встреча пятого тура Бундеслиги «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд закончилась со счетом 2:2.

    В составе гостей забили полузащитники Аксель Витсель и Джейдон Санчо. За хозяев забил форвард Андре Силва. Окончательный счет установил защитник дортмундцев Томас Делэни, отправив мяч в свои ворота.

    Ранее менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Фортуну» со счетом 2:1.

    Германия. Бундеслига. 5-й тур

    Айнтрахт – Боруссия Д – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Витсель, 11; 1:1 – Силва, 43; 1:2 – Санчо, 66; 2:2 – Делэни, 88 (в свои ворота).

    Боруссия М – Фортуна – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нуху, 6; 1:1 – Тюрам, 74; 1:2 – Тюрам, 87.

    Источник: «Бомбардир»

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