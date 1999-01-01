Оздоев: «Может, Okko сделает нормальную трансляцию? Платишь деньги, а ничего не получаешь»

Раскукарекалась газпромовская подстилка
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о трансляции «Челси» – «Ливерпуль» на онлайн-платформе Okko Спорт.
«Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере и позже удалил запись.
- В августе возникли проблемы в трансляциях первого тура Премьер-лиги. Okko предложил компенсацию в виде двух фильмов и премиум-подписки.
- Платформа выкупила лицензию на матчи Премьер-лиги-2019/20, которой прежде лишился «Матч ТВ». Сумма сделки оценивается в 18-22 миллиона евро.
- В июле сообщалось, что сервис окупил покупку прав подписанием контракта с букмекером «Олимп».