Оздоев: «Может, Okko сделает нормальную трансляцию? Платишь деньги, а ничего не получаешь»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о трансляции «Челси» – «Ливерпуль» на онлайн-платформе Okko Спорт.

«Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере и позже удалил запись.