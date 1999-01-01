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    Оздоев: «Может, Okko сделает нормальную трансляцию? Платишь деньги, а ничего не получаешь»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о трансляции «Челси»«Ливерпуль» на онлайн-платформе Okko Спорт.

    «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере и позже удалил запись.

    • В августе возникли проблемы в трансляциях первого тура Премьер-лиги. Okko предложил компенсацию в виде двух фильмов и премиум-подписки.
    • Платформа выкупила лицензию на матчи Премьер-лиги-2019/20, которой прежде лишился «Матч ТВ». Сумма сделки оценивается в 18-22 миллиона евро.
    • В июле сообщалось, что сервис окупил покупку прав подписанием контракта с букмекером «Олимп».

    Источник: Твиттер Магомеда Оздоева

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1567

      Чермындыр 2 минуты назад

      Раскукарекалась газпромовская подстилка

      0
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      Рейтинг: +1397

      Антон bx14e 12 минут назад

      AHTUNGBOL, KPCCSPB, baden69, Миша13, Kollljan, Сcппааррттаакк, ЛивеерпулЬ, Gerecht165,призываю вас быть мужиками!

      0
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      Рейтинг: +4097

      3a zenit 26 минут назад

      ага мля.срал я платить 300 рябчиков-твбокс и бесплатно на андроид приставке,советую всем так сделать.Одуплевшие мудаки которые мне на платном канале показывают микс который мне в хер не тарахтел сосут мой писюн с заглотом!Кандела я бы тебе на лицо не кончил-западло такое е бу че е говно трахать!!!

      4
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      Рейтинг: +1397

      Антон bx14e 26 минут назад

      Зенитовские сосунки и под п и з д н и к и,если вы со мной не согласны,пишите словами(слова состоят из букв,а не из минусов.я не понимаю,что вы хотите этим сказать))

      -2
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      Рейтинг: +1397

      Антон bx14e 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На тебя,урода,смотреть тошно! Свали из футбола!

      -8
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      Рейтинг: +1650

      baden69 > Антон bx14e 2 минуты назад

      1. Оскорблять игроков другого клуба это по-мужски???
      2. Сосунка ты можешь увидеть в зеркале.
      3. Искать посты людей, поставивших тебе минус и минусовать их, чтоб на тебя обратили внимание это вообще детский сад.
      Смотри футбол, поддерживай свой клуб, уважай соперника, не путай со словом "унижай". Удачи.
      А теперь, если не нравится или не согласен, можешь минус поставить, я пойму...

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