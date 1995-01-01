Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед», у Ярмоленко победный гол; «Вулверхэмптон» вырвал ничью у «Кристал Пэлас»

    В шестом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вест Хэмом». Лондонцы всухую победили благодаря голу украинца Андрея Ярмоленко. Манчестерцы опустились на восьмое место в таблице.

    В другой встрече «Вулверхэмптон» в меньшинстве сыграл вничью «Кристал Пэлас». Единственный мяч хозяев – автогол игрока гостей Леандера Дендокера.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 44; 2:0 – Крессуэлл, 84.

    Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дендокер, 46 (в свои ворота); 1:1 – Жота, 90+6.

    Удаления: нет – Саисс, 73 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      lipatov32 17 минут назад

      Гавнотренер в гавноклубе!-:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      Alex Flash 35 минут назад

      У них там свой Кононов мутит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Фан666 44 минуты назад

      Манчестер опять лихорадит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1085

      21082014 55 минут назад

      Молотобойцам вполне по силам оказаться в первой шестерке по итогам чемпионата.ну,а очередная потеря очков МЮ вряд ли кого уже может удивить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73764
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru