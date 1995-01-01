АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед», у Ярмоленко победный гол; «Вулверхэмптон» вырвал ничью у «Кристал Пэлас»

В шестом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вест Хэмом». Лондонцы всухую победили благодаря голу украинца Андрея Ярмоленко. Манчестерцы опустились на восьмое место в таблице.

В другой встрече «Вулверхэмптон» в меньшинстве сыграл вничью «Кристал Пэлас». Единственный мяч хозяев – автогол игрока гостей Леандера Дендокера.

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 44; 2:0 – Крессуэлл, 84.

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Дендокер, 46 (в свои ворота); 1:1 – Жота, 90+6.

Удаления: нет – Саисс, 73 (вторая ж.к.).

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