Лещук: «Хотел бы, чтобы Хохлов продолжал работу в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3) выразил желание, чтобы Дмитрий Хохлов продолжал работать в клубе. У москвичей четыре безвыигрышные встречи подряд.

— Вы бы хотели, чтобы Хохлов продолжал работу?

— Да. Давно работаю с этим тренерским штабом, мне нравится их работа. Не суть, кто тренер. Каждый должен выходить и биться, и отдаваться как минимум за свое имя.