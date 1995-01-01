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    Лещук: «Хотел бы, чтобы Хохлов продолжал работу в «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3) выразил желание, чтобы Дмитрий Хохлов продолжал работать в клубе. У москвичей четыре безвыигрышные встречи подряд.

    — Вы бы хотели, чтобы Хохлов продолжал работу?

    — Да. Давно работаю с этим тренерским штабом, мне нравится их работа. Не суть, кто тренер. Каждый должен выходить и биться, и отдаваться как минимум за свое имя.

    • У «Динамо» после десяти туров РПЛ две победы.
    • В таблице «Динамо» идет на 11 месте.
    • Есть информация, что в ближайшие дни Хохлов может покинуть москвичей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      Мортус 59 минут назад

      Что за бред. Нравиться с ним работать - идите вместе копать траншеи или сажать картофель. Команда в глубокой #опе, а ему нравиться.

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      Рейтинг: +812

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Ну раз нравится работать с Хохловым, то поедет с ним в какой-нибудь Енисей или Томь...

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