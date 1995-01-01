Лещук: «Хотел бы, чтобы Хохлов продолжал работу в «Динамо»

Что за бред. Нравиться с ним работать - идите вместе копать траншеи или сажать картофель. Команда в глубокой #опе, а ему нравиться.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3) выразил желание, чтобы Дмитрий Хохлов продолжал работать в клубе. У москвичей четыре безвыигрышные встречи подряд.
— Вы бы хотели, чтобы Хохлов продолжал работу?
— Да. Давно работаю с этим тренерским штабом, мне нравится их работа. Не суть, кто тренер. Каждый должен выходить и биться, и отдаваться как минимум за свое имя.
- У «Динамо» после десяти туров РПЛ две победы.
- В таблице «Динамо» идет на 11 месте.
- Есть информация, что в ближайшие дни Хохлов может покинуть москвичей.