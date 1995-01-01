Примера. Соперник ЦСКА «Эспаньол» проиграл дома «Реал Сосьедаду», «Хетафе» победил «Мальорку»

Состоялись некоторые матчи пятого тура испанской Примеры. «Хетафе» дома справился с «Мальоркой», причем по ходу встречи хозяева вели со счетом 3:0.

Соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы «Эспаньол» дома встречался с басками. Единственный мяч каталонцев – автогол футболиста «Реал Сосьедада» Хосебы Сальдуа. Барселонцы в таблице идут в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Эспаньол – Реал Сосьедад – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Виллиан, 18; 0:2 – Виллиан, 34; 1:2 – Сальдуа, 74 (в свои ворота); 1:3 – Исак, 75.

Хетафе – Мальорка – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Баба, 7 (в свои ворота); 2:0 – Молина, 33 (с пенальти); 3:0 – Ньом, 63; 3:1 – Будимир, 70; 3:2 – Будимир, 77; 4:2 – Анхель, 84.

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