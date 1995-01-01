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    Губернатор Самарской области: «Тот самый Мамаев в «Крыльях Советов»? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал информацию, что полузащитник Павел Мамаев может пополнить «Крылья Советов». По словам политика, подписания контракта не будет.

    «Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодeжи КС. Поэтому привлекать его в «Крылья» в каком бы то ни было качестве клуб не будет.

    Да и для Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и «разговаривали по-мужски» с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат», – цитирует Азарова ГТРК «Самара».

    Источник: ГТРК «Самара»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +680

      spam2009 30 минут назад

      новую команду из старых старперов. Хаха, повесилил

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      Рейтинг: +2137

      InterMilLano1908 39 минут назад

      Ну и правильно лучше и дальше старый хлам у Спартака покупать и занимать 14ое место ))) а вообще дали бы 2 года клубам Рпл найти спонсоров что бы не от бюджета кормить, кто не нашел то вэлком ту ФНЛ

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      Рейтинг: +849

      Киркинитидец 1 час назад

      поддерживаю мышат,хоть и не рад...Мамай и кокоши-не комильфо! Паша все таки еще не потерян.

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      Рейтинг: +150

      Давид59 1 час назад

      Будет Мамаев в Крыльях или нет решать тому, кто платит. Если клуб на бюджетном финансировании, тогда губернатор имеет решающее слово. Если нет - эти заявления о воспитании молодых игроков...

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