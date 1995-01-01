Губернатор Самарской области: «Тот самый Мамаев в «Крыльях Советов»? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал информацию, что полузащитник Павел Мамаев может пополнить «Крылья Советов». По словам политика, подписания контракта не будет.

«Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодeжи КС. Поэтому привлекать его в «Крылья» в каком бы то ни было качестве клуб не будет.

Да и для Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и «разговаривали по-мужски» с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат», – цитирует Азарова ГТРК «Самара».