Журналист Егоров: «Мамаев договаривается с «Динамо»

Удачи.......
Полузащитник Павел Мамаев расторг контракт с «Краснодаром». Футболист уже находится в переговорах с «Динамо», информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Павел Мамаев, который сегодня расторгся с «Краснодаром», договаривается с «Динамо». Пока нет шансов заявиться, но с января все будет», – написал журналист в телеграм-канале.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- «Динамо» в РПЛ идет на 11 месте.