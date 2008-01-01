Журналист Егоров: «Мамаев договаривается с «Динамо»

Полузащитник Павел Мамаев расторг контракт с «Краснодаром». Футболист уже находится в переговорах с «Динамо», информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Павел Мамаев, который сегодня расторгся с «Краснодаром», договаривается с «Динамо». Пока нет шансов заявиться, но с января все будет», – написал журналист в телеграм-канале.