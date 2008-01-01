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    Журналист Егоров: «Мамаев договаривается с «Динамо»

    Полузащитник Павел Мамаев расторг контракт с «Краснодаром». Футболист уже находится в переговорах с «Динамо», информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Павел Мамаев, который сегодня расторгся с «Краснодаром», договаривается с «Динамо». Пока нет шансов заявиться, но с января все будет», – написал журналист в телеграм-канале.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • «Динамо» в РПЛ идет на 11 месте.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +278

      S.K.V. 4 минуты назад

      Удачи.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      19831170 12 минут назад

      Пахан не по понятиям же делаешь, тебя сокамерники зачмырят потом)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2919

      Yurok161 19 минут назад

      УДО отрабатывать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1324

      richi 28 минут назад

      Паша мусорской?

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