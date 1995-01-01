Гендиректор «Крыльев Советов» – о Мамаеве: «Не отказались бы от такого футболиста. В нем все клубы заинтересованы»

Есть информация, что полузащитник Павел Мамаев может пополнить «Крылья Советов». Ее прокомментировал генеральный директор самарцев Виталий Шашков.
«Мы бы не отказались от такого футболиста. Он игрок хороший, в таком все клубы заинтересованы», – сказал функционер изданию «Город Самара».
- 17 сентября 30-летний хавбек вышел из колонии по УДО.
- Контракт между «Краснодаром» и Мамаевым истекает 31 декабря 2019 года.
- Владелец клуба Сергей Галицкий заявлял, что клуб не будет продлевать сотрудничество с игроком.